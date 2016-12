NordCorea, Kim Jong-un "scomparso": problemi di salute?

10:41 - E' sempre più fitto il mistero attorno alla sorte e salute di Kim Jong-un, assente anche la festa del Partito dei Lavoratori e le celebrazioni dei 69 anni della sua fondazione. Per Seul, il leader nordcoreano, desaparecido per 37 giorni di fila, pare che sia stato operato per fratture a entrambe le caviglie e che non ci siano problemi d'instabilità politica. "Sembra che il potere di Kim Jong-un sia operativo", dicono fonti locali.

Kim, in evidente sovrappeso, era stato visto zoppicare con la gamba destra a luglio in occasione del 20/mo anniversario della morte del nonno. Due mesi dopo, in altre immagini della tv di Stato, pure con la sinistra.



"I leader del Nord ci hanno abituato anche a lunghe assenze, come nel caso di Kim Jong-il", ha riferito una fonte autorevole. "Nel caso di Kim Jong-un sembra più ipotizzabile una malattia, anche seria con una lunga riabilitazione, piuttosto che uno scontro o passaggio di potere o un colpo di stato.