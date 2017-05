NordCorea, invito a un forum cinese: monito degli Usa a Pechino

Gli Usa hanno lanciato un monito a Pechino per aver invitato la Corea del nord ad un summit cinese sulla nuova via della Seta. Secondo alcuni media Usa, l'ambasciata americana a Pechino ha sottolineato al ministero degli Esteri cinese che invitare Pyongyang è un messaggio sbagliato in un momento in cui la comunità internazionale sta facendo pressing perché la Corea del nord metta fine al suo programma missilistico e nucleare.