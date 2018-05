NordCorea, dipartimento Stato Usa denuncia situazione diritti umani

Il dipartimento di Stato Usa ha condannato la situazione dei diritti umani in Corea del Nord, definendo il regime di Pyongyang "uno dei governi più repressivi e abusivi del mondo", pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump ha lodato il leader Kim Jong-un come "rispettabile". "Restiamo gravemente preoccupati e profondamente turbati da questi abusi. Faremo pressioni perché i responsabili siano chiamati a risponderne", si legge in una nota.