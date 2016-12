NordCorea,"completata rampa lancio"

La Corea del Nord ha portato a termine i lavori di maxi ampliamento del sito di Sohae, vicino alla Cina, usato per il lancio del razzo spaziale nel 2012. Lo rivelano i media americani. Si tratta di segnali interpretati come preparatori al test possibile di un altro missile a lungo raggio forse in occasione dell'anniversario del Partito dei Lavoratori del 10 ottobre.