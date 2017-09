NordCorea, allarme da Seul: "Spostato sulla costa missile intercontinentale"

Si tratta della regione utilizzata finora per effettuare i lanci con i quali le truppe del regime hanno messo a punto tecnologie che, secondo gli specialisti, potrebbero raggiungere anche il territorio americano e comunque mettere nel mirino le forze navali Usa dislocate nel Pacifico.



Proseguono intanto le "grandi manovre occidentali" per porre un freno alla follia di Pyongyang. Dopo il duro j'accuse della diplomazia americana all'immobilismo dell'Onu, gli Usa fanno sapere che continueranno a inviare in Corea del Sud "formidabili asset di difesa" combinando forza di deterrenza e capacità di risposta alle azioni "autodistruttive" della Corea del Nord.



L'ammiraglio Scott Swift, comandante della Flotta Usa nel Pacifico, ha detto a Seul che pur se vicini alle minacce del Nord, i sudcoreani "non sono soli". Rassicurazioni che si inseriscono nell'aspro dibattito nel Paese sull'ipotesi, ventilata dal ministro della Difesa Song Young-moo, del ritorno di armi nucleari tattiche Usa assenti dai primi anni '90.



Cina pronta a nuove sanzioni - Secondo la ministra degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, il suo omologo cinese, Wang Yi, è pronto ad approvare nuove sanzioni nei confronti della Corea del Nord, dopo il sesto test nucleare condotto da Pyongyang. "Non posso dire esattamente i dettagli, perché il ministro mi ha chiesto di non svelare i contenuti del nostro colloquio, ma ho potuto percepire che la Cina potrebbe essere aperta a più sanzioni", ha affermato Kang in Parlamento, facendo riferimento a una telefonata con la controparte.



Putin: un conflitto militare può portare alla catastrofe - Nuove sanzioni contro la Corea del Nord sarebbero "futili e inefficaci" e visto che Pyongyang "ha armi atomiche, un conflitto potrebbe portare a una catastrofe globale": Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, convinto che "insistere sull'isteria militare" per risolvere il problema sia "senza senso, un vicolo cieco". Lo riferisce Interfax.