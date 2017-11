Nord Stream 2, Russia: l'Ue vuole far saltare costruzione gasdotto

J'accuse della Russia all'Unione europea. Secondo il premier Dmitri Medvedev l'Europa vuole far saltare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. "La posizione Ue sull'estensione del terzo pacchetto energetico è un metodo per esercitare pressioni sul nostro Paese e alcune nazioni europee allo scopo di spingerci ad abbandonare la costruzione della seconda via del gasdotto o per complicare il progetto in ogni modo", ha affermato Medvedev.