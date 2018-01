Nord Europa nella morsa del maltempo: vittime e disagi ai trasporti

Sei morti, aerei a terra e traffico ferroviario paralizzato. È questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito Olanda, Belgio e Germania. Forti raffiche di vento provenienti dal Mare del Nord hanno determinato lo stop del traffico aereo per qualche ora in mattinata nell'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, uno dei principali hub in Europa. E diversi voli sono stati annullati anche in Germania negli aeroporti di Düsseldorf e Monaco.

LʼEuropa flagellata dal maltempo, disagi ai trasporti in Olanda e Germania Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Afp 5 di 23 Afp 6 di 23 Afp 7 di 23 Afp 8 di 23 Afp 9 di 23 Afp 10 di 23 Afp 11 di 23 Afp 12 di 23 Afp 13 di 23 Afp 14 di 23 Afp 15 di 23 Afp 16 di 23 Afp 17 di 23 Afp 18 di 23 Afp 19 di 23 Afp 20 di 23 Afp 21 di 23 Afp 22 di 23 Afp 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per quanto riguarda i treni è stata interrotta per l'intera giornata la circolazione delle linee Thalys ad alta velocità che collegano Francia, Belgio, Olanda e Germania da Bruxelles; ed è stato sospeso sulle grandi linee il traffico ferroviario di Germania e Olanda, con centinaia di persone bloccate nelle stazioni.



Le vittime sono state registrate in tutti e tre i Paesi colpiti dalla tempesta Friederike. Due uomini di 62 anni sono morti in Olanda, a Zwolle nel nordest e a Enschede nell'est. In Belgio un automobilista è stato ucciso dalla caduta di un albero caduto sulla sua auto alla periferia sud di Bruxelles.



In Germania, si contano due vittime nel Nordreno Vestfalia e una in Turingia: a Emmerich un 59enne è stato ucciso da un albero sradicato dal vento in un campeggio; a Lippstadt un autista di camion 68enne è norto a seguito di un incidente del suo mezzo. A Bad Salzungen, in Turingia, un vigile del fuoco volontario di soli 19 anni è stato ucciso da un albero, un altro è rimasto gravemente ferito.



Per l'Olanda si tratta della seconda tempesta che si trova ad affrontare a gennaio: alberi sradicati, binari e strade bloccati. E secondo i media locali diversi ciclisti sono stati soffiati giù dalle biciclette a causa delle raffiche, e almeno 25 camion si sono ribaltati. L'istituto meteorologico olandese Knmi sul suo sito internet parla di "grande tempesta arrivata dalla costa ovest, con raffiche di vento molto violente da 110 a 130 chilometri orari, e fino a 140 chilometri orari".



In Belgio le raffiche hanno superato i 100 chilometri orari, rendendo necessari diversi interventi dei pompieri. La tempesta si è fatta sentire anche in Francia, dove circa 3mila clienti sono rimasti senza elettricità nel nord del Paese.