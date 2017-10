Nord Corea,Trump: "La nostra politica per 25 anni non ha funzionato"

"Il nostro Paese non ha affrontato con successo la Corea del Nord per 25 anni, spendendo miliardi di dollari senza ottenere nulla. La politica non ha funzionato!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E sulla questione Pyongyang interviene nuovamente anche il Cremlino: "Mosca esorta e continua a esortare tutte le parti coinvolte a mostrare moderazione ed evitare ogni passo che possa solo peggiorare la situazione".