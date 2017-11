Nord Corea, Trump: aperto e pronto a incontrare Kim Jong-un

Il presidente americano Donald Trump si è detto "certamente aperto" a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Incontro molti leader, non penso che si tratti di forza o di debolezza, sedere attorno a un tavolo con le persone non è una cosa negativa", ha dichiarato Trump intervistato nel corso della trasmissione "Full Measure". Per questo, ha aggiunto, "sono certamente pronto a farlo, ma vedremo cosa succede, penso che sia troppo presto".