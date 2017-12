Nord Corea, Seul: "Stanno preparando nuovo test missilistico"

La Corea del Nord "continuerà a migliorare le sue capacità nucleari e missilistiche nel 2018": è la previsione del Ministero per l'Unificazione sudcoreano, i cui analisti prevedono "almeno un altro test missilistico" per i prossimi mesi. E proprio per questo motivo la Corea del Sud ha deciso di creare un'unità ad hoc per monitorare e contrastare la minaccia di Pyongyang.