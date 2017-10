Nord Corea,Russia: "Esaurita opzione sanzioni ma no a guerra"

"E' chiaro a tutti che l'opzione delle sanzioni alla Corea del Nord si è ormai esaurita". Lo dice il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov a poche ore dal consiglio di sicurezza Onu. "Maggiori sanzioni - ha aggiunto - non risolveranno il problema". "Ora l'Onu deve passare una risoluzione che dica chiaramente no a soluzione militare e no a sanzioni unilaterali al di fuori di quelle approvate dal Consiglio di Sicurezza".