Nord Corea, nuovo aeroporto a PyongyangMa Kim fa giustiziare l'architetto dello scalo

Le prime voci sull'uccisione di Ma Won-chun erano state diffuse lo scorso novembre dall'agenzia The Diplomat. Un'esecuzione che sarebbe avvenuta pochi giorni dopo le critiche del leader coreano al suo operato: "Alcuni difetti sono emersi nell'ultima fase di costruzione del Terminal 2", aveva detto Kim. "L'architetto non è riuscito a rendere l'idea di bellezza architettonica propria del partito, bellezza che è vita e anima per preservare la nostra identità nazionale".



Ma Won-chun, che fino al momento della sua scomparsa era responsabile dei più grandi progetti architettonici del governo, sarebbe stato ucciso - secondo The Diplomat - assieme ad altri cinque ufficiali. L'accusa, per tutti loro, sarebbe stata di "corruzione e insubordinazione agli ordini".



L'esecuzione dell'architetto aveva portato a un periodo di stallo nei lavori di costruzione, ultimati giusto in tempo per i primi voli che raggiungeranno lo scalo dall'inizio di luglio. Russia e Cina saranno i primi Stati che avranno i collegamenti con quella che sarà, ha detto Kim, "l'icona della Nord Corea, la faccia del Paese e la porta d'accesso alla Capitale".