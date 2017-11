Nord Corea, intesa tra Trump e Xi Jiping: "Bisogna agire in fretta"

Sulla crisi nordcoreana "dobbiamo agire velocemente". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump all'omologo cinese Xi Jinping durante la visita in Cina. "Credo davvero che ci sia una soluzione come lo credi tu", ha aggiunto Trump aprendo il bilaterale, nel video diffuso dal Dipartimento di Stato Usa. Dello stesso avviso Xi Jinping il quale crede che tra Cina e Usa, su tutti i campi, "la collaborazione sia l'unica via possibile".