Nord Corea, fatta autopsia fratellastro Kim: non chiare cause morte

L'autopsia su Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, non ha chiarito le cause del decesso, fa sapere la polizia malese. La morte era avvenuta lunedì mattina per sospetto avvelenamento all'aeroporto di Kuala Lumpur e l'esame del corpo si è concluso nei tempi previsti. Media locali dicono che funzionari nordcoreani contrari all'autopsia avrebbero chiesto la consegna del cadavere, ottenendo un secco no dalla Malesia.