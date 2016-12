Nord Corea, congresso partito Kim

La Corea del Nord ha annunciato che a maggio si terrà il congresso del Partito dei lavoratori, che non si celebrava dal 1980. La convocazione da parte del suo leader, Kim Jong-un, è arrivata nel giorno in cui Pyongyang ha ricevuto la severa condanna dell'Onu per l'utilizzo di lavoratori coreani all'estero col fine di intascare enormi somme di denaro. Non è stato specificato su quali materie il più alto organo del partito dovrà deliberare.