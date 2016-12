Nonna Susie compie 116 anni:è la donna più vecchia del mondo

Non è facile arrivare a spegnere 116 candeline. Eppure Susannah Mushatt Jones, la donna più vecchia del mondo, è riuscita a tagliare questo traguardo, entrando così di diritto nel libro dei guinnes dei primati. Questa super donna è nata in Alabama nel 1899 e nella sua vita si è sempre dovuta rimboccare le maniche per portare i soldi a casa: ha fatto prima la tata e poi la donna delle pulizie a New York.

Il segreto della sua longevità è uno stile di vita a dir poco invidiabile: Susie non ha mai fumato nè bevuto, ma ha sempre fatto tanto del bene. Chi la conosce la descrive come una donna molto generosa, che ha dedicato la sua intera esistenza ad aiutare gli altri, come i bambini africani e americani più bisognosi. A festeggiarla erano in 150 tra familiari e conoscenti. Non ha mai avuto figli, ma tanti nipoti. Quando gli hanno messo il microfono, Susie ha detto poche semplici parole: "I love you". Un modo per dire "siete voi la mia vita". Per la donna più anziana che vive sulla terra non poteva esserci una festa migliore.