Non fa compiti, ucciso da maestro

23:47 - Uno scolaro di quinta elementare è morto per le percosse ricevute in classe dal suo maestro in una scuola de Il Cairo. Il bambino è deceduto dopo tre giorni di ricovero in ospedale dove era stato portato privo di conoscenza per un'emorragia cerebrale. Lo riferiscono i media egiziani. Il maestro è stato arrestato in attesa che un'autopsia accerti le cause del decesso.

