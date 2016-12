8 ottobre 2014 Non aveva la cintura: agenti usano il taser Succede in America: ecco l'incredibile video Discussione tesa tra un passeggero, fermato a un posto di blocco, e i poliziotti fin quando uno degli agenti non ha spaccato il vetro del finestrino dell'auto e ha usato la pistola elettrica per far scendere dalla macchina l'afroamericano Tweet google 0 Invia ad un amico

09:18 - E' stato pubblicato sulla Rete questo sconcertante video. Un passeggero è stato colpito con un taser da alcuni agenti della polizia che lo avevano fermato a un posto di blocco e lo hanno trovato senza cintura. L'afroamericano ha tentato di discutere con loro, ma come reazione un poliziotto ha spaccato il finestrino dell'auto e ha utilizzato la pistola elettrica per bloccarlo e farlo scendere. E' successo a Hammond, in Indiana.

Immagini incredibili, che, come scrive l'utente che ha pubblicato il video, sono azioni ordinarie in America, e la legge, anche in questo caso, sta con le divise.