I vincitori dei Nobel 2016 sono stati premiati nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi a Stoccolma. Tutti presenti, tranne uno: Bob Dylan , il primo cantautore a ricevere il premio per la letteratura , ha infatti deciso di non partecipare pur fornendo al comitato del premio il suo discorso di ringraziamento. L'artista statunitense è stato comunque salutato dal pubblico con una standing ovation . Molti gli elogi a lui tributati, uno su tutti: "Era come l'Oracolo di Delfi che legge le evening news".

La cantante Patti Smith è scoppiata in lacrime e ha interrotto la sua esibizione dopo la prima strofa di "It's a Hard Rain". "Scusate, sono nervosa. Posso ricominciare?". Una performance memorabile quella della Smith, che aveva scelto di interpretare una delle canzoni più importanti di Dylan, in occasione della cerimonia di premiazione.



Premiato anche Manuel Santos - Il presidente colombiano Juan Manuel Santos, 65 anni, è stato insignito del Nobel per la Pace per i suoi "sforzi volti a porre fine a mezzo secolo di guerra civile con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc)".