Nobel per la Medicina a O'Keefe e ai coniugi norvegesi Moser per il "Gps" del cervello

12:15 - Il Nobel per la Medicina 2014 è stato assegnato allo statunitense John O'Keefe e ai coniugi norvegesi May-Britt ed Edvard Moser. I tre scienziati sono stati premiati per la scoperta del sistema di cellule che permette di orientarci. Si tratta di una sorta di "Gps" biologico che invia al nostro cervello le coordinate spaziali del luogo in cui ci troviamo.

O'Keefe (75 anni), dell'University College di Londra, è stato premiato insieme alla coppia norvegese May-Britt (51 anni) e Edvard Moser (53 anni), entrambi neuroscienziati della Norwegian University of Science and Technology (NTNU) di Trondheim. Nel 1971, grazie ad alcuni test su topi, l'americano scoprì che alcune cellule del cervello vengono attivate nel momento in cui un ratto si trova in una particolare posizione e altre si 'accendono' quando cambia posizione. O'Keefe riuscì inoltre a localizzare tutte queste cellule nella struttura del cervello chiamata ippocampo.



Per completare il suo lavoro si sono dovuti attendere però ben 34 anni, quando la coppia norvegese May-Britt e Edvard Moser ha reso più precisa la mappa delle cellule coinvolte nella localizzazione. Nel 2005 i due hanno scoperto che le cellule del "Gps" del cervello si trovano soprattutto nella parte inferiore dell'ippocampo, chiamata corteccia entorinale, e costituiscono una sorta di griglia esagonale, all'interno della quale ognuna segue diversi schermi di orientamento. Il risultato è un sistema coordinato per l'orientamento spaziale.