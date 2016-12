Nobel per la Fisica a David Thouless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz

Il premio Nobel per la Fisica 2016 è stato assegnato a David Thouless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz. Il Nobel premia la scoperta del "volto" esotico della materia , ossia dei passaggi che avvengono da uno stato all'altro della materia in condizioni inusuali. Questi studi hanno aperto le porte alla ricerca di nuovi materiali e in particolare di quelli per la superconduttività ad alta temperatura .

Lo studio - I tre britannici David J. Thouless, professore all'Università di Washington a Seattle, Duncan M. Haldane, dell'Università di Princeton e Michael Kosterlitz, della Brown University, hanno cercato di esplorare il cuore della materia fin dagli anni '70. Il loro lavoro ha fatto luce per la prima volta sui passaggi che avvengono nei materiali che hanno solo due dimensioni, scoprendo che esisteva un modo nuovo nei quali la materia poteva passare da una fase a un'altra.



Il lato "nascosto" della materia - In particolare, i tre studiosi hanno scoperto che durante questi processi, chiamati passaggi di fase, la materia parte da uno stato ordinato per poi diventare "disordinata". Il tutto avviene con la formazione di vortici che si estendono progressivamente. Nello specifico, Haldane si è occupato invece del modo in cui il passaggio da uno stato all'altro può avvenire in modo diverso in materiali diversi e che queste differenze dipendono dalla struttura interna. I tre sono stati i primi a osservare cosa succede quando si passa da un oggetto magnetizzato, come una calamita, a un oggetto che non lo è, oppure da un metallo normale a un metallo superconduttore, o ancora da un fluido normale a superfluido che non ha viscosità.