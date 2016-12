Nobel per l'Economia al britannico Oliver Hart e al finlandese Bengt Holmstroem

"Le economie moderne sono tenute assieme da innumerevoli contratti - si legge nelle motivazioni ufficiali -. I nuovi strumenti teoretici creati da Hart e Holmstroem sono preziosi nel capire i contratti delle vita reale e delle istituzioni, così come le potenziali ricadute di come vengono approntati". Il premio assegnato è di 8 milioni di corone svedesi (circa 830mila euro), che verrà suddiviso in parti uguali tra i due vincitori.



Le ricerche sui contratti - Gli studi dei due accademici cercano di trovare risposte a domande sul se siano più appropriate retribuzioni fisse o paghe legate alle prestazioni, su diversi tipi di figure che spaziano dai manager agli insegnanti. Dopo essersi detto "molto contento, confuso e grato" per il premio, Bengt Holmstroem ha parlato proprio delle tematiche trattate nelle sue ricerche: "I bonus ai manager sono troppo complicati e sarebbe opportuno che non vengano versate tutte assieme in poco tempo, ma su un prolungato periodo di tempo".



Chi è Bengt Holmstroem - Alla fine degli anni '70, Holmstroem ha dimostrato come il proprietario o gli azionisti di una società dovrebbero progettare un contratto ottimale per il proprio ceo di cui si conosce solo in parte l'azione, ovvero attraverso i cosiddetti incentivi sotto informazione asimmetrica. Il docente finlandese, nato a Helsinki nel 1949, ha dimostrato con precisione come il contratto dovrebbe legare la retribuzione del manager esecutivo alle informazioni rilevanti sulla prestazione, in modo da soppesare con esattezza il rapporto rischi-incentivi. In lavori successivi Holmstroem ha rivisto questi risultati generali basandosi su impostazioni più realistiche. Aggiungendo variabili come le retribuzioni dei dipendenti che non sono ricompensati solo con premi in denaro ma anche con promozioni, è stato osservato come gli obiettivi effettivamente raggiunti dai manager e il comportamento dei singoli membri di un team possano avvantaggiarsi del lavoro degli altri colleghi.



Chi è Oliver Hart - A metà degli anni '80, Hart ha dato un contributo importante all'economia mondiale occupandosi dei casi di contratti incompleti. È infatti impossibile per un contratto coprire ogni eventuale fattispecie che si presenti nell'attività del manager o del lavoratore. La domanda a cui ha tentato di rispondere l'economista britannico è stata: in caso di una fattispecie non coperta contrattualmente, quale parte si deve far valere? Le sue scoperte sono state particolarmente utili per settori come le scienze politiche e la giurisprudenza. La ricerca di Hart, classe 1948, ha fornito nuovi strumenti teorici per lo studio di questioni come quali tipi di aziende dovrebbero procedere a una fusione, qual è il giusto mix tra debito e finanziamento azionario e quando istituzioni come scuole o prigioni devono essere pubbliche o private.