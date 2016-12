Nizza, la Promenade des Anglais riapre questa sera

La Promenade des Anglais, la via di Nizza teatro della terribile strage del 14 luglio, riapre stasera. Subito dopo i tragici fatti si era parlato di una chiusura "per un tempo indeterminato". Ma nelle ultime ore è arrivato il contrordine: gli effetti personali delle vittime e della folla che era in città per i fuochi d'artificio sono infatti stati tutti rimossi e si può quindi procedere alla riapertura.