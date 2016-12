Fiamme su nave Moby Lines: paura nel porto di Nizza 1 di 5 Ansa Ansa Fiamme su nave Moby Lines: paura nel porto di Nizza 2 di 5 Ansa Ansa Fiamme su nave Moby Lines: paura nel porto di Nizza 3 di 5 Ansa Ansa Fiamme su nave Moby Lines: paura nel porto di Nizza 4 di 5 Ansa Ansa Fiamme su nave Moby Lines: paura nel porto di Nizza 5 di 5 Ansa Ansa Fiamme su nave Moby Lines: paura nel porto di Nizza leggi dopo slideshow ingrandisci

L'incendio è divampato intorno alle 19.30, mentre la nave stava accingendosi ad ormeggiare a Nizza. A quanto reso noto dalla compagnia marittima, "l'incendio è stato rapidamente domato grazie al tempestivo intervento dell'equipaggio". Nessuna conseguenza ne' per i passeggeri ne' per il personale di bordo, tutti sbarcati regolarmente. La Moby Zara è ormeggiata in porto e si sta lavorando per capire l'entità del danno. I passeggeri del traghetto, che sarebbe dovuto ripartire alle 22.30 in direzione Bastia, sono stati riprogrammati su altre navi. Nelle prossime ore saranno accertate le cause dell'incendio.