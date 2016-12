Nizza, Hollande:prorogato stato emergenza, ma non cediamo su libertà

Dopo la strage di Nizza i deputati francesi hanno dato il via libera a una proroga di sei mesi dello stato d'emergenza nel Paese, che resterà dunque in vigore fino a gennaio 2017. Una decisione fortemente voluta dal presidente francese, Francois Hollande, che però ha sottolineato: "Non metteremo neanche un ginocchio a terra, ci proteggiamo, non cederemo mai sulle nostre libertà".