Nizza, cuneese dispersa ritrovata dalla figlia in ospedale

E' stata ritrovata in ospedale Marinella Ravotti, la 55enne di S.Michele Mondovì di cui si erano perse le notizie. E' ricoverata al "Pasteur" in Rianimazione in una stanza accanto a quella dove si trova il marito, Andrea Avagnina. Ha subito numerosi traumi e anche il viso è tumefatto: la figlia Beatrice l'ha riconosciuta dagli anelli.