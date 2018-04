Nigeria, Unicef: dal 2003 oltre mille minori rapiti da Boko Haram

Dal 2013 oltre mille bambini sono stati rapiti in Nigeria da Boko Haram, tra cui anche le 276 ragazze portate via nel 2014 mentre si trovavano a scuola nella città di Chibok e della sorte di 100 delle quali ancora non si sa niente. Le scuole in questi anni sono state un obiettivo ricorrente perché accusate di impartire "insegnamenti occidentali". Dal 2009, secondo i dati Unicef, sarebbero stati uccisi 2.295 insegnanti e distrutti 1.400 istituti.