Nigeria, sventato attentato suicida di Boko Haram in un mercato

Le truppe nigeriane hanno sventato un attentato suicida che stava per essere messo in atto da due donne kamikaze in un mercato di bestiame nella città di Maiduguri. Le due donne sarebbero legate a Boko Haram. "Una accidentalmente si è fatta saltare in aria, mentre l'altra è stata arrestata dai soldati", ha fatto sapere la polizia. Nessuno, a parte l'attentatrice, è rimasto ucciso nell'esplosione.