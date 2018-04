Nigeria, sarà rilasciata cristiana prigioniera di Boko Haram

I terroristi islamici nigeriani di Boko Haram rilasceranno anche l'ultima delle studentesse sequestrate il mese scorso e che non era stata ancora liberata, per essersi rifiutata di convertirsi all'islam. Lo rende noto la polizia del paese africano. Il gruppo islamista aveva rapito 111 studentesse a Dapchi a febbraio: 105 sono state rilasciate mercoledì dopo dei negoziati. Altre cinque sono date per disperse e con ogni probabilità sono morte.