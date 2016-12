Nigeria, nuova strage di Boko Haram: uccise 150 persone nel nord est

Almeno 150 persone sono state uccise o sono morte annegate in un fiume a nordest della Nigeria mentre tentavano di fuggire alle violenze degli estremisti islamici di Boko Haram. Il massacro è avvenuto il 13 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo ora dopo che i testimoni sono riusciti a mettersi in contatto con le autorità: i terroristi prima di lasciare il villaggio hanno infatti distrutto le antenne per le telecomunicazioni.