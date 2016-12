Nigeria, liberate altre 234 donne rapite dagli estremisti di Boko Haram

Secondo alcuni testimoni, i militanti di Boko Haram avrebbero usate le donne come scudo umano armato. Non è noto quante ragazze, donne, ragazzi e uomini Boko Haram abbia rapito nella sua rivolta che dura da sei anni.



"Un altro gruppo di 234 donne e bambini è stato liberato tra le estremità di Kawuri e Konduga della foresta di Sambisa giovedì", era scritto in un messaggio sull'account ufficiale Twitter del quartiere generale della Difesa nigeriana postato oggi. Il presidente Goodluck Jonathan, il cui mandato scade questo mese, aveva detto proprio giovedì che la foresta è l'ultimo presidio dei militanti islamici e si impegnava a "consegnare una Nigeria completamente libera da roccaforti terroristiche". L'esercito ha sta vagliando le ragazze e le donne liberate per capire da quali villaggi provengano.