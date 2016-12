Nigeria, l'esercito libera 293 donne Erano nelle mani di Boko Haram

23:19 - Almeno 200 ragazze e 93 donne che erano nelle mani degli integralisti di Boko Haram sono state salvate. Lo ha annunciato l'esercito nigeriano che ha confermato di aver distrutto tre campi dei terroristi. Intanto emergono nuovi orrori degli estremisti: a Damasak, località liberata da Boko Haram il 24 marzo, sono stati scoperti centinaia di cadaveri sotterrati in fosse comuni o lasciati a marcire nella foresta.

L'offensiva dell'esercito è in corso da alcuni giorni nella foresta di Sambisa, nel nordest del Paese, ha riferito il portavoce su Twitter, confermando che "nel gruppo non ci sono le ragazze di Chibok", il villaggio dove Boko Haram ad aprile dello scorso anno rapì oltre 200 studentesse da una scuola.



Orrore a Damasak - I terroristi di Boko Haram in fuga da Damasak, riconquistata dalle forze nigeriane e del Ciad, avevano rapito centinaia di civili. Proprio un mese fa era rimbalzata la notizia: nel corso della ritirata gli jihadisti avevano portato con loro oltre 400 persone, molte le donne e i bambini, di cui si erano perse le tracce, dopo aver lasciato sul terreno almeno altri 50 cadaveri. Si pensava che potessero finire schiavi nelle mani degli jihadisti. Invece sono stati massacrati.



Fonti attendibili hanno riferito che molti dei corpi ritrovati negli ultimi giorni erano "decomposti" e disseminati per le strade, mentre altri sono stati scoperti all'interno di case, in fosse comuni e lungo il fiume, in secca in questo periodo dell'anno.