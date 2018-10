Nigeria, jihadisti Boko Haram massacrano con machete 12 contadini

Gli estremisti di Boko Haram hanno ucciso, a colpi di machete, dodici contadini in Nigeria, nello Stato di Borno. Arrivati in due camion, hanno attaccato, spiegano le autorità, le vittime in una remota località. Tre persone sono rimaste ferite. I terroristi non hanno usato armi da fuoco per non attirare l'attenzione dell'esercito nigeriano del vicino villaggio di Molai.