Nigeria, il presidente: ragazze libere per scambio con detenuti

Le 82 ragazze nigeriane rapite tre anni fa da Boko Haram da una scuola a Chibok sono state rilasciate dai terroristi dopo intensi negoziati con il governo federale in cambio del rilascio di alcuni sospetti militanti islamici detenuti. Lo ha dichiarato il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari. Si tratta del rilascio finora più grande per quanto riguarda le studentesse, 276 in tutto e per lo più cristiane, rapite la notte del 14 aprile 2014.