Nigeria, il leader di Boko Haram in un video incita i suoi: "Massacrate e rapite"

In Nigeria il leader del gruppo integralista islamico Boko Haram, Abubakar Shekau, ha incitato i suoi a "uccidere, fare a pezzi, rapire e far scoppiare bombe ovunque" in un nuovo video. Il capo dei terroristi smentisce il governo nigeriano, che aveva dichiarato di aver schiacciato il suo gruppo. "Sono qui, vivo e vegeto - dice - e la battaglia è solo all'inizio". I militari hanno affermato di aver ucciso il leader almeno tre volte.