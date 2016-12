Nigeria, doppio attentato kamikaze: almeno 65 morti e 150 feriti

Almeno 65 persone sono rimaste uccise e altre 150 ferite in due attentati suicidi in un campo di sfollati nel nord-est a Dikwa, in Nigeria . Lo riferiscono diversi media. I sospetti cadono sul gruppo terroristico di Boko Haram .

Stando a quanto emerso, due donne si sarebbero fatte esplodere nel campo profughi. Le due kamikaze si erano nascoste all'interno del centro di accoglienza, per poi farsi saltare in aria in una delle zone maggiormente affollate.



Secondo fonti militari, la modalità del doppio attentato farebbe sempre più pensare che l'attacco sia stato progettato da Boko Haram che già in altre occasioni ha utilizzato donne kamikaze.