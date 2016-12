Nigeria, bombe in 3 moschee: morti

Sale a 55 i morti e oltre 100 i feriti il bilancio dei tre attacchi terroristici effettuati in Nigeria in altrettante moschee. La prima esplosione, causata da un kamikaze in mattinata, si è verificata in una moschea di Maiduguri, seguita da un'altra a Yola, all'inizio della preghiera. Una terza è avvenuta in un luogo di culto a Kerawa. Le autorità locali sospettano che la responsabilità sia del gruppo terroristico di Boko Haram.