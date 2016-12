Nigeria,bomba in stazione bus:morti

14:12 - Almeno 20 persone sono morte in Nigeria nell'esplosione di una bomba in una stazione di autobus nella città di Gombe, nel nord est del Paese, regione spesso teatro degli attacchi di Boko Haram. Lo rende noto la Croce Rossa. L'esplosione è avvenuta vicino a un autobus su cui i passeggeri stavano salendo: già in passato i miliziani jihadisti hanno attaccato stazioni da dove partono linee dirette verso il sud del Paese a maggioranza cristiana.