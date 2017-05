Nigeria, Boko Haram libera 82 delle oltre 250 studentesse rapite nel 2014

Gli uomini di Boko Haram hanno rilasciato 82 delle oltre 250 studentesse rapite nell'aprile 2014 a Chibok, in Nigeria. Secondo fonti citate dalla stampa locale, il rilascio sarebbe frutto di negoziati tra il gruppo islamico e il governo federale: la "contropartita" è stata la liberazione di alcuni sospetti militanti islamici detenuti. In attesa di essere trasportate in aereo, le ragazze si trovano a Banki, nello stato di Borno.

Anche il governo ha confermato la liberazione delle giovani, tutte liceali, che furono portate via con la violenza poco più di tre anni fa dalla loro scuola nella città di Chibok, nel nord-est del Paese.



Non è il primo rilascio delle ragazze: numerose decine sono già state liberate in questi anni a gruppi, mai numerosi come quest'ultimo. Finora nelle mani dei Boko Haram ce n'erano ancora 195. La tragedia diede vita a un movimento mondiale che chiedeva la loro liberazione, denominato 'Bring Back Our Girls'.