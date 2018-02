Nigeria, 111 ragazze rapite da Boko Haram: esercito ne libera alcune

Alcune delle 111 ragazze nigeriane, scomparse dopo l'attacco sferrato da Boko Haram in una scuola a Dapchi, sono state tratte in salvo dall'esercito: lo scrive la Bbc online, che cita un comunicato dello Stato di Yobe. La nota non precisa quante studentesse siano ora al sicuro, ma indica che le ragazze scomparse sono state "rapite da terroristi", mentre mercoledì il capo della polizia negava ufficialmente che si fosse trattato di "rapimenti".