Nigeria,attentato a Madagali: una delle kamikaze aveva con sè figlio

Una delle tre donne kamikaze che nella mattinata di venerdì si sono fatte saltare in aria a Madagali, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno altre otto persone, è morta tenendo il suo bambino in fasce legato sulle spalle. Lo ha dichiarato l'agenzia nigeriana per le emergenze (Nema), citata da un tweet del sito di notizie africane Sitibe confermando un'indiscrezione raccolta da testimoni dall'agenzia di stampa Nan.