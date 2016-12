Nigeria, attacco di Boko Haram in un villaggio: almeno 45 morti e 50 feriti

23:55 - E' di almeno 45 morti il bilancio di un attacco attribuito a Boko Haram nel villaggio di Azaya Kura, nel nordest della Nigeria. Lo riferiscono alcuni testimoni secondo cui le vittime potrebbero essere molte di più dato che diverse persone sono state viste fuggire nella foresta seguite dai guerriglieri di Boko Haram.

Secondo quanto raccontato, uomini armati fino ai denti sono arrivati in moto ad Azaya Kura, un villaggio nella regione nigeriana di Mafa, ed hanno sferrato un attacco alla popolazione. "Abbiamo contato 45 cadaveri", ha raccontato Mallam Bulama, il capo del villaggio. "Altri sono morti nella boscaglia per le ferite d'arma da fuoco", ha aggiunto un altro testimone. Le persone rimaste ferite sono una cinquantina.



"Chiedo al governo federale di prendere delle misure urgenti per salvare la nostra gente che rischia di scomparire", è l'appello lanciato dal presidente ad interim del distretto di Mafa, Shettima Lawan.



Questo nuovo massacro cade nel giorno in cui il Parlamento della Nigeria ha deciso di porre fine allo stato d'emergenza proclamato nel nord-est del Paese, alle prese con gli attacchi dei jihadisti di Boko Haram.