Nigeria, attacco contro villaggio nel centronord: 45 morti

In Nigeria almeno 45 persone sono state uccise in seguito a un attacco da parte di un gruppo armato contro il villaggio di Gwaska, nel centronord del Paese. Lo riporta la Bbc online, secondo cui molte delle vittime facevano parte di un gruppo di vigilantes nato per difendere i villaggi della zona. Il gruppo armato ha anche dato fuoco a numerose abitazioni del villaggio.