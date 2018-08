Nigeria, attacco contro un villaggio nel nordest: 19 morti

Sospetti militanti islamici hanno attaccato un villaggio nel nordest della Nigeria uccidendo, secondo un testimone oculare, fino a 19 persone. L'assalto, che è durato due ore e non è stato ancora rivendicato, è avvenuto nel villaggio di Mailari, nello Stato del Borno. Il gruppo jihadista Boko Haram ha realizzato in passato numerosi attacchi in quello Stato.