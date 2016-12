Nigeria,2 donne kamikaze in moschea

Due ragazze si sono fatte saltare in aria in una moschea nel nord-est della Nigeria, provocando almeno 30 morti e decine di feriti. Lo hanno riferito testimoni nella città colpita, Maiduguri, aggiungendo che quando si sono verificate le esplosioni l'area era affollata da fedeli in preghiera. Si tratta del quarto attentato suicida a Maiduguri dall'inizio di giugno.