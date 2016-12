Niger,Papa:no guerre in nome di Dio

11:46 - Appello del Papa "per le vittime delle manifestazioni" in Niger. "Mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. Quanto prima si ristabilisca rispetto reciproco e convivenza", ha chiesto il Pontefice pregando per il Paese africano dove è in corso un'ondata di violenza contro i cristiani e le chiese dopo la pubblicazioni di vignette satiriche sull'Islam.

