Nicolas Sarkozy sconfitto alle primarie della destra francese

Mentre ancora gli scrutini sono in corso, l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha riconosciuto la sconfitta alle primarie della destra francese: secondo i risultati parziali sarebbe infatti in terza posizione, escluso dal ballottaggio. E nel suo discorso ha detto che "Francois Fillon è colui che a capito meglio di tutti le sfide che si presentano alla Francia. Voterò per lui al secondo turno".