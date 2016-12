Nicaragua, terremoto di magnitudo 6.1 sulla costa nordoccidentale

Un forte terremoto, di magnitudo 6.1 , ha scosso la costa nordoccidentale del Nicaragua . Al momento non vi sono notizie di vittime o danni, ma il sisma è stato avvertito anche a grande distanza, fino alla capitale del vicino Honduras. L'epicentro è stato individuato a 17 chilometri ad est di Puerto Morazan, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 10 chilometri.

Colpita anche la California - Anche la California ha subito una breve - ma intensa - scossa di terremoto. Di magnitudo 5.2, il sisma ha colpito la zona meridionale dello Stato americano - svegliando i residenti - intorno all'una di notte ora locale, ossia le dieci di mattina in Italia. Lo riferisce l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), spiegando che l'epicentro è stato individuato a 22 chilometri a nordovest di Borrego Springs. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti.