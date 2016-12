Nicaragua,scontri con polizia:morti

01:52 - Due manifestanti sono stati uccisi dalla polizia a Tule, in Nicaragua. Gli agenti erano intervenuti per disperdere un corteo di contadini che protestavano contro la costruzione del nuovo canale tra l'oceano Atlantico e il Pacifico. Lo ha riferito un deputato dell'opposizione. A scendere in piazza centinaia di contadini, che vedranno espropriate le proprie terre per la realizzazione del canale che costituirà un'alternativa a quello di Panama.