New York, uomo apre il fuoco su due agenti nel Bronx: ucciso, morto anche un poliziotto

Un uomo di 35 anni, Manuel Rosales, è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco su due agenti nel Bronx, a New York. Uno dei due poliziotti feriti, colpito alla testa, è morto dopo il ricovero in ospedale. L'altro agente sarebbe invece stato raggiunto da un colpo alla gamba. Pare che l'uomo stesse per compiere un furto: i poliziotti erano intervenuti sul posto dopo una chiamata per violazione di domicilio.